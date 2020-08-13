Більшість українців вважає Росію агресором – опитування

ukru
18:42 • 23888 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 52044 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 71800 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 107896 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 114901 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115022 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 148856 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124722 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124468 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123751 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 84718 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 97079 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 105919 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 104682 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 93588 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 66980 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 93588 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 73075 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 148861 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 115524 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 48024 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 55999 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107084 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125437 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124885 перегляди
Актуальне
Більшість українців вважає Росію агресором – опитування

Більшість українців вважає Росію агресором – опитування

Київ • УНН

 • 18610 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Росію вважають агресором, від якого треба захищатися і не підтримувати з ним жодних стосунків, 59,5% респондентів, а 9% вважають цю країну братньою до України. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані дослідження, проведеного центром Разумкова спільно з центром "Социс".

Так, 59,5% опитаних вважають Росію агресором, який загрожує існуванню України як держави, від якого варто захищатися і не підтримувати жодних стосунків. Вважають РФ звичайною сусідською державою, з якою потрібно підтримувати добросусідські стосунки, як і зі всіма іншими країнами, 23,8%, а 9,1% вважають Росію дружньою і братньою країною та вважають за необхідність розвивати дружні та теплі стосунки. 6,9% від відповіді відмовилися або не знають відповіді на запитання.

Окрім того, дослідження показало, що 17,7% опитаних вважають, що українська мова має бути державною мовою, а російська може бути офіційною у деяких регіонах України, а 15,2% вважають, що обидві мови повинні бути державними в Україні. Проте, все ж більшість, а це 64,5% опитаних, вважають, що українська має бути єдиною державною та офіційною мовою, а російська може вільно використовуватися.

Додамо, опитування проводилося 21-28 липня 2020 року методом інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України без урахування території окупованого Криму, а також непідконтрольних Україні територій Донбасу за такими показниками, як вік, стать, тип поселення, поділ країни на області. Було опитано 4 тис. респондентів у віці старше 18 років. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 19 хвилин. Похибка вибірки у дослідженні не зазначалася.

Нагадаємо, за даними соцдослідження, у перемогу Росії над Україною вірять 31% українців, які вважають, що наша країна політично та економічно слабша. Водночас, у перемогу України вірять 37%, які вважають РФ відсталою країною.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92