Більшість українців вважає Росію агресором – опитування

Так, 59,5% опитаних вважають Росію агресором, який загрожує існуванню України як держави, від якого варто захищатися і не підтримувати жодних стосунків. Вважають РФ звичайною сусідською державою, з якою потрібно підтримувати добросусідські стосунки, як і зі всіма іншими країнами, 23,8%, а 9,1% вважають Росію дружньою і братньою країною та вважають за необхідність розвивати дружні та теплі стосунки. 6,9% від відповіді відмовилися або не знають відповіді на запитання.

Окрім того, дослідження показало, що 17,7% опитаних вважають, що українська мова має бути державною мовою, а російська може бути офіційною у деяких регіонах України, а 15,2% вважають, що обидві мови повинні бути державними в Україні. Проте, все ж більшість, а це 64,5% опитаних, вважають, що українська має бути єдиною державною та офіційною мовою, а російська може вільно використовуватися.



Додамо, опитування проводилося 21-28 липня 2020 року методом інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України без урахування території окупованого Криму, а також непідконтрольних Україні територій Донбасу за такими показниками, як вік, стать, тип поселення, поділ країни на області. Було опитано 4 тис. респондентів у віці старше 18 років. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 19 хвилин. Похибка вибірки у дослідженні не зазначалася.



Нагадаємо, за даними соцдослідження, у перемогу Росії над Україною вірять 31% українців, які вважають, що наша країна політично та економічно слабша. Водночас, у перемогу України вірять 37%, які вважають РФ відсталою країною.