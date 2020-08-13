Большинство украинцев считает Россию агрессором — опрос

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 69544 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 96367 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122899 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105131 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124951 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100562 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101468 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103736 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101862 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Большинство украинцев считает Россию агрессором — опрос

Большинство украинцев считает Россию агрессором — опрос

Киев  •  УНН

 • 18588 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Россию считают агрессором, от которого надо защищаться и не поддерживать с ним никаких отношений, 59,5% респондентов, а 9% считают эту страну братской к Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного центром Разумкова совместно с центром "Социс".

Так, 59,5% опрошенных считают Россию агрессором, который угрожает существованию Украины как государства, от которого стоит защищаться и не поддерживать никаких отношений. Считают РФ обычной соседским государством, с которым нужно поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами, 23,8%, а 9,1% считают Россию дружественной и братской страной и считают необходимым развивать дружеские и теплые отношения. 6,9% от ответа отказались или не знают ответа на вопрос.

Кроме того, исследование показало, что 17,7% опрошенных считают, что украинский язык должен быть государственным языком, а русский может быть официальным в некоторых регионах Украины, а 15,2% считают, что оба языка должны быть государственными в Украине. Однако, все же большинство, а это 64,5% опрошенных, считают, что украинский должен быть единственным государственным и официальным языком, а русский может свободно использоваться.

Добавим, опрос проводился 21-28 июля 2020 года методом интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины без учета территории оккупированного Крыма, а также неподконтрольных Украине территорий Донбасса по таким показателям, как возраст, пол, тип поселения, разделение страны на области. Было опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Средняя продолжительность одного интервью составила 19 минут. Погрешность выборки в исследовании не отмечалась.

Напомним, по данным социсследования, в победу России над Украиной верят 31% украинцев, которые считают, что наша страна политически и экономически слабее. В то же время, в победу Украины верят 37%, которые считают РФ отсталой страной.

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