Большинство украинцев считает Россию агрессором — опрос

Так, 59,5% опрошенных считают Россию агрессором, который угрожает существованию Украины как государства, от которого стоит защищаться и не поддерживать никаких отношений. Считают РФ обычной соседским государством, с которым нужно поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами, 23,8%, а 9,1% считают Россию дружественной и братской страной и считают необходимым развивать дружеские и теплые отношения. 6,9% от ответа отказались или не знают ответа на вопрос.

Кроме того, исследование показало, что 17,7% опрошенных считают, что украинский язык должен быть государственным языком, а русский может быть официальным в некоторых регионах Украины, а 15,2% считают, что оба языка должны быть государственными в Украине. Однако, все же большинство, а это 64,5% опрошенных, считают, что украинский должен быть единственным государственным и официальным языком, а русский может свободно использоваться.



Добавим, опрос проводился 21-28 июля 2020 года методом интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины без учета территории оккупированного Крыма, а также неподконтрольных Украине территорий Донбасса по таким показателям, как возраст, пол, тип поселения, разделение страны на области. Было опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Средняя продолжительность одного интервью составила 19 минут. Погрешность выборки в исследовании не отмечалась.



Напомним, по данным социсследования, в победу России над Украиной верят 31% украинцев, которые считают, что наша страна политически и экономически слабее. В то же время, в победу Украины верят 37%, которые считают РФ отсталой страной.