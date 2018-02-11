Майже 60% родичів загиблих військових переконані, що Україна мала воювати за Крим - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. 58% переконані, що в березні 2014-го Україна повинна була розпочати бойові дії, щоб повернути вкрадену автономну республіку. У всіх регіонах (включаючи Схід) цю думку підтримали більше половини учасників опитування. Такі дані оприлюднило видання “Дзеркало тижня”, передає УНН.
Видання спільно з благодійним проектом “Небесна гвардія” виступили ініціаторами опитування понад 1000 членів сімей загиблих військовослужбовців, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.
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“Немає суперечності між миролюбністю в питанні про донбаське майбутнє і жорсткістю в оцінці кримського минулого? Нестиковка існує тільки на перший погляд. Швидше тут присутня логіка”, — пишуть Юлія Мостова, Сергій Рахманін і Анастасія Береза, засновник благодійного проекту “Небесна гвардія” у своїй статті для.
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“Воювали б за Крим — не довелося б воювати за Донбас”, — цю точку зору часто доводилося чути саме з вуст фронтовиків, а також родичів загиблих і поранених в зоні АТО. Можливо, впевненість в тому, що за АРК слід було битися, грунтується на переконаності: головна причина початку цієї нескінченної війни — в тій, що не почалася, йдеться у матеріалі.