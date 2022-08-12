Майже 30 "прильотів": вранці ворог знову обстріляв Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сьогодні вранці російські війська знову обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії – зафіксовано 28 "прильотів". Про це в Telegram повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Ніч на Сумщині була тихою, але ранок розпочався знов не з кави", – написав Живицький.
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О 7:00 армія рф відкрила вогонь по Есманьській громаді – 11 приходів з міномету.
Майже о 8:00 за різними напрямками били з мінометів та ствольної артилерії по Юнаківській громаді – 7 та 10 приходів відповідно.
Також о 8:00 з великокаліберного кулемету у кілька черг ворог обстріляв Хотінську громаду.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Нагадаємо
11 серпня вночі та вранці російські війська обстріляли з мінометів та артилерії прикордонні громади Сумської області: Середино-Будську, Краснопільську, Миколаївську.