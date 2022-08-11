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Неспокійні ніч і ранок: окупанти обстріляли з мінометів Сумщину

Неспокійні ніч і ранок: окупанти обстріляли з мінометів Сумщину

Київ • УНН

 • 101921 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Вночі та вранці російські окупанти обстріляли прикордонні громади Сумської області. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

"Минула ніч і нинішній ранок на Сумщині були неспокійними. Росіяни обстрілювали прикордонні громади Сумської області: Середино-Будську, Краснопільську, Миколаївську", – написав Живицький.

Деталі

Вчора, 10 серпня, о 22:15 був артобстріл Середино-Будської громади – зафіксовано сім прильотів.

Також з 22:20 до 23:00 ворог з мінометів обстріляв Краснопільську громаду − 11 прильотів.

Сьогодні вранці, з 5:30, окупанти обстрілювали з мінометів Миколаївську громаду –  без жертв та руйнувань.

Зараз, за словами Живицького, в області теж гучно. Подробиці повідомлять згодом.

Нагадаємо

10 серпня російські окупанти випустили приблизно 200 мін та снарядів по громадах Сумської області.

Українські Національні Новини

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