Сумщина: окупанти випустили близько 200 мін та снарядів по територіям громад
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. За день російські окупанти випустили близько 200 мін та снарядів по територіям громад Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram, інформує УНН.
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"За день росіяни випустили близько 200 мін та снарядів по територіям наших громад: Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Сумська, Хотінська", - зазначив він.
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Голова ОВА додав, що окупанти використовували також стрілецьку зброю.
Внаслідок обстрілів тимчасово без газу лишалися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах.
"Наразі більшість проблем усунута", - наголосив Живицький.
У селі Радьківка, Сумської громади, пошкоджені приватні будинки мирних мешканців. У Славгороді, що на Краснопільщині, теж пошкоджені оселі цивільних, уточнюється інформація щодо збитків фермерських господарств.
Постраждалих немає.
Нагадаємо
Російські військові вранці 10 серпня обстріляли дві громади Сумської області зі стрілецької зброї, гранатомету, міномету та ствольної артилерії.