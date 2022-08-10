Сумская область: оккупанты выпустили около 200 мин и снарядов по территориям общин

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"За день россияне выпустили около 200 мин и снарядов по территориям наших общин: Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Сумская, Хотинская", - отметил он.

Детали

Глава ОВА добавил, что оккупанты использовали также стрелковое оружие.

В результате обстрелов временно без газа оставались люди в Сумской, Краснопольской и Хотинской общинах.

"Сейчас большинство проблем устранено", - подчеркнул Живицкий.

В селе Радьковка, Сумской общины, повреждены частные дома мирных жителей. В Славгороде Краснопольщины тоже повреждены дома гражданских, уточняется информация об убытках фермерских хозяйств.

Пострадавших нет.

Напомним

Российские военные утром 10 августа обстреляли две общины Сумской области из стрелкового оружия, гранатомета, миномета и ствольной артиллерии.