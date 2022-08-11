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Неспокойные ночь и утро: оккупанты обстреляли из минометов Сумскую область

Неспокойные ночь и утро: оккупанты обстреляли из минометов Сумскую область

Киев • УНН

 • 101921 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Ночью и утром российские оккупанты обстреляли приграничные громады Сумской области. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Цитата

"Прошлая ночь и сегодняшнее утро в Сумской области были неспокойными. Россияне обстреливали приграничные громады Сумской области: Середино-Будскую, Краснопольскую, Николаевскую", – написал Живицкий.

Детали

Вчера, 10 августа, в 22:15 был артобстрел Середино-Будской громады – зафиксировано семь прилетов.

Также с 22:20 до 23:00 враг из минометов обстрелял Краснопольскую громаду −11 прилетов.

Сегодня утром, с 5:30, оккупанты обстреливали из минометов Николаевскую громаду –  без жертв и разрушений.

Сейчас, по словам Живицкого, в области тоже громко. Подробности сообщат позже.

Напомним

10 августа российские оккупанты выпустили примерно 200 мин и снарядов по громадам Сумской области.

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