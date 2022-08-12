Почти 30 "прилетов": утром враг снова обстрелял Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Сегодня утром российские войска снова обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии – зафиксировано 28 "прилетов". Об этом в Telegram сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Ночь в Сумской области была тихой, но утро началось снова не с кофе", – написал Живицкий.
Детали
В 7:00 армия рф открыла огонь по Эсманской громаде – 11 приходов из миномета.
Почти в 8:00 по разным направлениям били из минометов и ствольной артиллерии по Юнаковской громаде – 7 и 10 приходов соответственно.
Также в 8:00 из крупнокалиберного пулемета в несколько очередей враг обстрелял Хотинскую громаду.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним
11 августа ночью и утром российские войска обстреляли из минометов и артиллерии приграничные громады Сумской области: Середино-Будскую, Краснопольскую, Николаевскую.