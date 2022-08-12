Почти 30 "прилетов": утром враг снова обстрелял Сумскую область

Цитата

"Ночь в Сумской области была тихой, но утро началось снова не с кофе", – написал Живицкий.

Детали

В 7:00 армия рф открыла огонь по Эсманской громаде – 11 приходов из миномета.

Почти в 8:00 по разным направлениям били из минометов и ствольной артиллерии по Юнаковской громаде – 7 и 10 приходов соответственно.

Также в 8:00 из крупнокалиберного пулемета в несколько очередей враг обстрелял Хотинскую громаду.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним

11 августа ночью и утром российские войска обстреляли из минометов и артиллерии приграничные громады Сумской области: Середино-Будскую, Краснопольскую, Николаевскую.