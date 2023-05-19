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Майже 11 тисяч українців за тиждень подали заявки на відновлення житла через програму “єВідновлення”

Майже 11 тисяч українців за тиждень подали заявки на відновлення житла через програму “єВідновлення”

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. В рамках програми “єВідновлення” майже 11,7 тисячі українців подали заявки на відновлення пошкодженого житла внаслідок бойових дій, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду, додавши, що найбільша кількість заявок надійшла від жителів Харківщини, Київщини та Миколаївщини, передає УНН.

Цитата

“Понад тиждень працює програма “єВідновлення”. Це виплата коштів на ремонт житла, яке було пошкоджене під час війни.

Програма цифровізована. Її алгоритм простий і зрозумілий. Вже подано майже 11,7 тисячі заявок. Найбільше – від жителів Харківщини, Київщини, Миколаївщини”, – заявив прем’єр-міністр.

Деталі

Він додав, що Уряд вже виділив перші ресурси на виконання цієї програми – 4,4 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Загалом, Урядом вже зібрано у Фонді близько 62 млрд гривень. Майже половина – це вилучені російські кошти. Пріоритетні видатки Фонду – це ремонти житла, критичної інфраструктури, пілотні проекти відновлення.

“Готуємось до наступного етапу компенсації за зруйноване житло українців, яке не підлягає ремонту. Регламентуємо роботу комісії, що визначає підстави для отримання відшкодувань та видаватиме житлові сертифікати на купівлю нерухомості. Вони створюються при органах місцевого самоврядування. Члени комісії мають знати свої повноваження та чітко виконувати свої функції, тоді люди отримають компенсацію швидко і без зайвої бюрократії”, – додав він.

Доповнення

З 10 травня, у застосунку «Дія» власники пошкодженого під час війни житла можуть подати заявку на отримання компенсації для його ремонту та відновлення.

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