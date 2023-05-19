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Почти 11 тысяч украинцев за неделю подали заявки на восстановление жилья через программу "єВідновлення"

Почти 11 тысяч украинцев за неделю подали заявки на восстановление жилья через программу "єВідновлення"

Киев • УНН

 • 592392 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. В рамках программы “єВідновлення” почти 11,7 тысячи украинцев подали заявки на восстановление поврежденного жилья в результате боевых действий, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства, добавив, что наибольшее количество заявок поступило от жителей Харьковщины, Киевщины и Николаевщины, передает УНН.

Цитата

“Больше недели работает программа “єВідновлення”. Это выплата средств на ремонт жилья, которое было повреждено во время войны.

Программа цифровизирована. Ее алгоритм прост и понятен. Уже подано почти 11,7 тысячи заявок. Больше всего – от жителей Харьковщины, Киевщины, Николаевщины”, – заявил премьер-министр.

Детали

Он добавил, что Правительство уже выделило первые ресурсы на выполнение этой программы – 4,4 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

В общем, Правительством уже собрано в Фонде около 62 млрд гривен. Почти половина – это изъятые российские средства. Приоритетные расходы Фонда – это ремонты жилья, критической инфраструктуры, пилотные проекты восстановления.

“Готовимся к следующему этапу компенсации за разрушенное жилье украинцев, которое не подлежит ремонту. Регламентируем работу комиссии, которая определяет основания для получения возмещений и будет выдавать жилищные сертификаты на покупку недвижимости. Они создаются при органах местного самоуправления. Члены комиссии должны знать свои полномочия и четко выполнять свои функции, тогда люди получат компенсацию быстро и без лишней бюрократии”, – добавил он.

Дополнение

С 10 мая, в приложении «Дія» владельцы поврежденного во время войны жилья могут подать заявку на получение компенсации для его ремонта и восстановления.

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