Почти 11 тысяч украинцев за неделю подали заявки на восстановление жилья через программу "єВідновлення"

Цитата

“Больше недели работает программа “єВідновлення”. Это выплата средств на ремонт жилья, которое было повреждено во время войны.

Программа цифровизирована. Ее алгоритм прост и понятен. Уже подано почти 11,7 тысячи заявок. Больше всего – от жителей Харьковщины, Киевщины, Николаевщины”, – заявил премьер-министр.

Детали

Он добавил, что Правительство уже выделило первые ресурсы на выполнение этой программы – 4,4 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

В общем, Правительством уже собрано в Фонде около 62 млрд гривен. Почти половина – это изъятые российские средства. Приоритетные расходы Фонда – это ремонты жилья, критической инфраструктуры, пилотные проекты восстановления.

“Готовимся к следующему этапу компенсации за разрушенное жилье украинцев, которое не подлежит ремонту. Регламентируем работу комиссии, которая определяет основания для получения возмещений и будет выдавать жилищные сертификаты на покупку недвижимости. Они создаются при органах местного самоуправления. Члены комиссии должны знать свои полномочия и четко выполнять свои функции, тогда люди получат компенсацию быстро и без лишней бюрократии”, – добавил он.

Дополнение

С 10 мая, в приложении «Дія» владельцы поврежденного во время войны жилья могут подать заявку на получение компенсации для его ремонта и восстановления.