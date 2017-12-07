Майже 10 тисяч учасників АТО офіційно безробітні

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Станом на 1 грудня цього року кількість безробітних учасників АТО становила 9,6 тис. осіб, що на 13% менше, ніж станом на 1 грудня 2016 року. Про це УНН повідомляє з посилання на Державну службу зайнятості України.