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Майже 10 тисяч учасників АТО офіційно безробітні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Станом на 1 грудня цього року кількість безробітних учасників АТО становила 9,6 тис. осіб, що на 13% менше, ніж станом на 1 грудня 2016 року. Про це УНН повідомляє з посилання на Державну службу зайнятості України.

Усього ж за час проведення АТО до центрів зайнятості звернулось 71,9 тисячі демобілізованих військовослужбовців.

Протягом січня-листопада 2017 року кількість отримувачів послуг Служби зайнятості серед демобілізованих учасників АТО становила 42,2 тис. осіб. Через Службу зайнятості було працевлаштовано у 2017 році 11 тис. учасників АТО.

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У Службі зайнятості повідомили про проблеми у працевлаштуванні цієї категорії громадян: низька мотивація до праці та відмова від вакансій з низьким рівнем заробітної плати. Так, середній розмір допомоги з безробіття таких осіб становить 3890 грн, в той час як середній розмір допомоги серед усіх категорій безробітних - 2182 грн.

Багато з клієнтів цієї категорії стають підприємцями. Станом на 1 грудня допомогу з безробіття одноразово для започаткування власної справи отримало майже 500 учасників АТО (з них майже 50 осіб з інвалідністю).

У середньому по Україні частка учасників АТО серед всіх зареєстрованих безробітних на 1 грудня становила 3%, найбільше - у Вінницькій, Хмельницькій та Волинській областях - 5%.

Як повідомляв УНН, частка зайнятих серед переселенців зросла до 49%.

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