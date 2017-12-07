Почти 10 тысяч участников АТО официально безработны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. По состоянию на 1 декабря этого года количество безработных участников АТО составила 9,6 тыс. человек, что на 13% меньше, чем по состоянию на 1 декабря 2016 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную службу занятости Украины.
Всего же за время проведения АТО в центры занятости обратилось 71,9 тысячи демобилизованных военнослужащих.
В течение января-ноября 2017 года количество получателей услуг Службы занятости среди демобилизованных участников АТО составляла 42,2 тыс. человек. Через службу занятости было трудоустроено в 2017 году 11 тыс. участников АТО.
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В Службе занятости сообщили о проблемах в трудоустройстве этой категории граждан: низкая мотивация к труду и отказ от вакансий с низким уровнем заработной платы. Так, средний размер пособия по безработице таких лиц составляет 3890 грн, в то время как средний размер пособия всех категорий безработных - 2182 грн.
Многие из клиентов этой категории становятся предпринимателями. По состоянию на 1 декабря пособие по безработице единовременно для открытия собственного дела получили почти 500 участников АТО (из них почти 50 человек с инвалидностью).
В среднем по Украине доля участников АТО среди всех зарегистрированных безработных на 1 декабря составила 3%, больше всего - в Винницкой, Хмельницкой и Волынской областях - 5%.
Как сообщал УНН, доля занятых среди переселенцев возросла до 49%.