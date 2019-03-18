Майже 10 млн доларів "закопали у землю" три найпотужніших агрохолдинги країни
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Найбільш інноваційні агрохолдинги країни не кидають гроші на вітер - вони закопують їх у землю. З розрахунку приблизно по 5-7 дол. на кожен гектар. Саме стільки витратили на інновації три найпотужніших агрохолдинги країни "Кернел", "МХП" і "Ap Group". До такого висновку прийшли експерти видання "Новое время", передає УНН.
У трійку українських агрокомпаній з найбільшими земельними банками входять "Kernel" (540 тис. га), "Ap Group" (400 тис. га) і "МХП" (360 тис. га). У 2018 році компанії вклали 2,7 млн дол., 2 млн дол. 2,5 млн дол. інвестицій в інновації відповідно.
"У першого з них ("Кернел" - ред.), що має найбільший земельний банк у країні, інвестиції в інновації відповідають 5 дол. на гектар. "МХП" витрачає навіть більше - 7 дол.", - пише видання, зазначаючи, що інвестиції в інновації "Ap Group" становлять 5 дол. на гектар.
Показник досить високий, коментує гендиректор УКАБ Тарас Висоцький, проте закликає компанії витрачати на інновації не менше 50 дол. на кожен гектар землі.
Нагадаємо, "Кернел" Андрія Веревського спеціалізується на соняшниковій олії, а "МХП" Юрія Косюка - найбільший виробник і експортер української курятини.
Минулого тижня стало відомо, що Єврокомісія планує щонайменше удвічі збільшити імпортні квоти для української курятини. Міжнародна преса пов'язує цей безпрецедентний крок ЄК з Юрієм Косюком, який "своїм геніальним ходом" розворушив всю Європу. Детальніше про це читайте в матеріалі УНН.
Також УНН повідомляв, що Україна торік піднялася на 6-е місце у світовому рейтингу постачальників курятини. У ЄС Україна стабільно посідає третє місце серед експортерів, поступаючись лише Бразилії та Таїланду.