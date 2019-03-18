Майже 10 млн доларів "закопали у землю" три найпотужніших агрохолдинги країни

КИЇВ. 18 березня. УНН. Найбільш інноваційні агрохолдинги країни не кидають гроші на вітер - вони закопують їх у землю. З розрахунку приблизно по 5-7 дол. на кожен гектар. Саме стільки витратили на інновації три найпотужніших агрохолдинги країни "Кернел", "МХП" і "Ap Group". До такого висновку прийшли експерти видання "Новое время", передає УНН.