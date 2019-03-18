Почти 10 млн долларов "закопали в землю" три мощнейших агрохолдинга страны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Самые инновационные агрохолдинги страны не бросают деньги на ветер - они закапывают их в землю. Из расчета примерно по 5-7 долл. на каждый гектар. Именно столько потратили на инновации три мощнейших агрохолдинга страны "Кернел", "МХП" и "Ap Group". К такому выводу пришли эксперты издания "Новое время", передает УНН.
В тройку украинских агрокомпаний с крупнейшими земельными банками входят "Kernel" (540 тыс. га), "Ap Group" (400 тыс. га) и "МХП" (360 тыс. га). В 2018 году компании вложили 2,7 млн долл., 2 млн долл. 2,5 млн долл. инвестиций в инновации соответственно.
"У первого из них ("Кернел" – ред.), располагающего наибольшим земельным банком в стране, инвестиции в инновации соответствуют 5 долл. на гектар. "МХП" тратит даже больше - 7 долл.", - пишет издание, отмечая, что инвестиции в инновации "Ap Group" составляют 5 долл. на гектар.
Показатель достаточно высок, комментирует гендиректор УКАБ Тарас Высоцкий, однако призывает компании тратить на инновации не менее 50 долл. на каждый гектар земли.
Напомним, "Кернел" Андрея Веревского специализируется на подсолнечном масле, а "МХП" Юрия Косюка - крупнейший производитель и экспортер украинской курятины.
На прошлой неделе стало известно, что Еврокомиссия планирует как минимум вдвое увеличить импортные квоты для украинской курятины. Международная пресса связывает этот беспрецедентный шаг ЕК с Юрием Косюком, который "своим гениальным ходом" разворошил всю Европу. Подробнее об этом читайте в материале УНН.
Также УНН сообщал, что Украина в прошлом году поднялась на 6-е место в мировом рейтинге поставщиков курятины. В ЕС Украина стабильно занимает третье место среди экспортеров, уступая только Бразилии и Таиланду.