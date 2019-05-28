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Майже 1,8 тис. українцям з початку року відмовили у в'їзді до Ізраїлю

Майже 1,8 тис. українцям з початку року відмовили у в'їзді до Ізраїлю

Київ • УНН

 • 17218 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. З початку 2019 року Ізраїль відмовив майже 1,8 тис. громадянам України у наданні дозволу на в’їзд на територію держави. Про це журналісту УНН розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Загалом з початку року Ізраїль повернув 1 770 громадян України", - сказав Демченко.

Водночас за цей період прикордонники відмовили 560 громадянам Ізраїлю у перетині кордону України на в’їзд.

Нагадаємо, головною причиною, з якої Ізраїль відмовляє громадянам України у наданні дозволу на в’їзд на територію держави, є попередження нелегальної імміграції.

Як повідомляв УНН, з початку 2019 року в Україну не пустили понад 3 тисячі громадян Російської Федерації.

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