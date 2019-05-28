Почти 1,8 тыс. украинцев с начала года отказали во въезде в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. С начала 2019 года Израиль отказал почти 1,8 тыс. гражданам Украины в предоставлении разрешения на въезд на территорию государства. Об этом журналисту УНН рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
"Всего с начала года Израиль вернул 1770 граждан Украины", - сказал Демченко.
В то же время за этот период пограничники отказали 560 гражданам Израиля в пересечении границы Украины на въезд.
Напомним, главной причиной, по которой Израиль отказывает гражданам Украины в предоставлении разрешения на въезд на территорию государства, является предупреждение нелегальной иммиграции.
Как сообщал УНН, с начала 2019 года в Украину не пустили более 3000 граждан Российской Федерации.