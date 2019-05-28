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Почти 1,8 тыс. украинцев с начала года отказали во въезде в Израиль

Почти 1,8 тыс. украинцев с начала года отказали во въезде в Израиль

Киев  •  УНН

 • 17213 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. С начала 2019 года Израиль отказал почти 1,8 тыс. гражданам Украины в предоставлении разрешения на въезд на территорию государства. Об этом журналисту УНН рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Всего с начала года Израиль вернул 1770 граждан Украины", - сказал Демченко.

В то же время за этот период пограничники отказали 560 гражданам Израиля в пересечении границы Украины на въезд.

Напомним, главной причиной, по которой Израиль отказывает гражданам Украины в предоставлении разрешения на въезд на территорию государства, является предупреждение нелегальной иммиграции.

Как сообщал УНН, с начала 2019 года в Украину не пустили более 3000 граждан Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

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