Майно колишнього голови Нацгвардії Аллерова заарештували
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Солом’янський районний суд заарештував майно екс-голови Національної гвардії Юрія Аллерова, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.
Є ухвали судді від 21, 22 травня про накладання арешту на майно екс-голови Нацгвардії Юрія Аллерова .
Нагадаємо, колишній командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров вийшов з-під варти після внесення за нього застави, призначеній у 4,8 млн грн.
Як повідомляв УНН, екс-командувача Національної гвардії, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, внесли заставу ще 17 травня.
НАБУ 14 травня заявило про затримання екс-командувача Нацгвардії. Разом із ним через корупційну схему з нерухомістю затримали ще двох людей.