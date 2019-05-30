Имущество бывшего главы Нацгвардии Аллерова арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Соломенский районный суд арестовал имущество экс-главы Национальной гвардии Юрия Аллерова, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
Есть постановления судьи от 21, 22 мая о наложении ареста на имущество экс-главы Нацгвардии Юрия Аллерова.
Напомним, бывший командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога, назначенного в 4800000 грн.
Как сообщал УНН, экс-командующего Национальной гвардии, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, внесли залог еще 17 мая.
НАБУ 14 мая заявил о задержании экс-командующего Нацгвардии. Вместе с ним из-за коррупционную схему с недвижимостью задержали еще двух человек.