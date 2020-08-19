Матіос спрогнозував тотальний розгром монобільшості на місцевих виборах

“Я передбачаю тотальний, тотальний просто, розгром політичної монобільшості на місцевих виборах. Але найголовніше, що і там підводна міна закладена — до сих пір ЦВК не сказала, як 139 районів мають сформувати виборчі комісії. Бо немає печаток і немає юридичних утворень. А так, як вони все роблять — спочатку задекларували — через 8 місяців згадали — то в нас і вибори не відбудуться”, — сказав Анатолій Матіос.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в МОЗ не розглядають закриття всієї країни. Про це він сказав коментуючи питання про скасування місцевих виборів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Депутати можуть оскаржити рішення НСТУ про недопуск хлопчика на дитяче Євробачення - Матіос