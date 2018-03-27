Мати депутата Рибалки незаконно забудувала землю біля річки Дніпро - суд

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Службові особи трьох дніпропетровських підприємств незаконно забудували земельні ділянки в водоохоронній зоні річки Дніпро в межах прибережно-захисної смуги. Такого рішення дійшов Бабушкінський райсуд м. Дніпро передає УНН з посиланням на текст ухвали.

Йдеться про службових осіб ТОВ “Міський Сад” (ЄДРПОУ 34408371), ТОВ “Парк дружби” (ЄДРПОУ 35933759) та ТОВ “Атлант-2009” (ЄДРПОУ 36640426).

Підприємства фігурують у кримінальному провадженні № 12017040000000567 від 14 квітня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України (зловживання службовим становищем, самовільне зайняття земельної ділянки, службове підроблення, підробка документів, печаток).

Повідомляється, що будівельні роботи на захопленій земельній ділянці проводилися протягом 2014-2017 років по вул. Набережна Перемоги, 55 у м. Дніпро.

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Забудовники порушили низку вимог містобудівного та земельного законодавства. Йдеться, зокрема, про ведення будівельних робіт на земельних ділянках без дозвільних документів органів державного нагляду і контролю у сфері містобудування та без наявності правовстановлюючих документів на них.

Також повідомляється, що забудовники внесли до офіційних документів неправдиві відомості, у тому числі, щодо “проектувальників генеральних підрядників; осіб, відповідальних за здійснення авторського нагляду; осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду; містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок; наявності правовстановлюючих документів на земельні ділянки; категорії складності об’єктів будівництва; вартості будівельних робіт; сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів”.

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Крім того, будівництву, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяли працівники департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Дніпропетровській області та управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради.

Зауважимо, що на час ведення незаконної забудови землі біля річки Дніпро, директором підприємства ТОВ "Міський сад" (ЄДРПОУ 34408371), що фігурує в зазначеному вище кримінальному провадженні, була мати народного депутата Сергія Рибалки Євгенія Рибалка.

І нагадаємо, нещодавно вона подарувала своєму синові годинник вартістю 200 тис. грн.

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