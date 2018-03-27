Мать депутата Рыбалки незаконно застроила землю у реки Днепр - суд

ukru
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 20094 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 52674 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 91004 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106103 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114819 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120804 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132144 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146715 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148020 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 193159 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

10 марта, 06:29 • 109020 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 101102 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

10 марта, 08:29 • 75850 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 104946 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 53999 просмотра
публикации
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 20094 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 104946 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 178733 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 212360 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 219268 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 1518 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 47702 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 53999 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 101102 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 193159 просмотра
Актуальное
Мать депутата Рыбалки незаконно застроила землю у реки Днепр - суд

Мать депутата Рыбалки незаконно застроила землю у реки Днепр - суд

Киев  •  УНН

 • 10651 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Должностные лица трех днепропетровских предприятий незаконно застроили земельные участки в водоохранной зоне реки Днепр в пределах прибрежно-защитной полосы. Такого решения дошел Бабушкинский райсуд г.Днепр передает УНН со ссылкой на текст постановления.

Речь идет о должностных лиц ООО "Городской Сад" (ЕГРПОУ 34408371), ООО "Парк дружбы" (ЕГРПОУ 35933759) и ООО "Атлант-2009" (ЕГРПОУ 36640426).

Предприятия фигурируют в уголовном производстве № 12017040000000567 от 14 апреля 2017 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 УК Украины (злоупотребление служебным положением, самовольное занятие земельного участка, служебный подлог, подделка документов, печатей).

Сообщается, что строительные работы на захваченном земельном участке проводились в течение 2014-2017 годов по ул. Набережная Победы, 55 в г.Днепр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семья Рыбалки зарабатывает на торговле с ОРДЛО

Застройщики нарушили ряд требований градостроительного и земельного законодательства. Речь идет о ведении строительных работ на земельных участках без разрешительных документов органов государственного надзора и контроля в сфере градостроительства и без наличия правоустанавливающих документов на них.

Также сообщается, что застройщики внесли в официальные документы ложные сведения, в том числе, о "проектировщиках генеральных подрядчиков; лиц, ответственных за осуществление авторского надзора; лиц, ответственных за осуществление технического надзора; градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков; наличии правоустанавливающих документов на земельные участки; категории сложности объектов строительства; стоимости строительных работ; уплаты паевого участия в развитии инфраструктуры населенных пунктов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ГФС разоблачили масштабную схему отмывания средств через семейную компанию Рыбалок

Кроме того, строительству, злоупотребляя своим служебным положением, способствовали работники департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Днепропетровской области и управления государственного архитектурно-строительного контроля Днепровской городского совета.

Заметим, что на время ведения незаконной застройки земли у реки Днепр, директором предприятия ООО "Городской Сад" (ЕГРПОУ 34408371), что фигурирует в указанном выше уголовном производстве, была мать народного депутата Сергея Рыбалки Евгения Рыбалка.

И напомним, недавно она подарила своему сыну часы стоимостью 200 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы