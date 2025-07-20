Матернова провела зустріч із Качкою та відзначила його досвід у просуванні України на шляху євроінтеграції

Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова провела зустріч з новопризначеним віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою. Про це вона написала у соцмережі Х, пише УНН.

Рада познайомитися з Тарасом Качкою у його новій ролі віцепрем'єр-міністра з питань європейської інтеграції! Він має багаторічний досвід роботи на шляху інтеграції до ЄС, особливо у сфері торгівлі та Угоди про асоціацію - написала Матернова.

Вона висловила сподівання на співпрацю на наступних етапах євроінтеграційного процесу України.

Нагадаємо

17 липня Верховна Рада підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів, запропонований Прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Призначено нових міністрів, зокрема Олексія Кулебу, Тараса Качку та інших.