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Матернова провела зустріч із Качкою та відзначила його досвід у просуванні України на шляху євроінтеграції

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова провела зустріч з новопризначеним віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою. Матернова відзначила його досвід у просуванні України на шляху євроінтеграції, особливо у сфері торгівлі та Угоди про асоціацію.

Матернова провела зустріч із Качкою та відзначила його досвід у просуванні України на шляху євроінтеграції

Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова провела зустріч з новопризначеним віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою. Про це вона написала у соцмережі Х, пише УНН.

Рада познайомитися з Тарасом Качкою у його новій ролі віцепрем'єр-міністра з питань європейської інтеграції! Він має багаторічний досвід роботи на шляху інтеграції до ЄС, особливо у сфері торгівлі та Угоди про асоціацію

- написала Матернова.

Вона висловила сподівання на співпрацю на наступних етапах євроінтеграційного процесу України.

Нагадаємо

17 липня Верховна Рада підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів, запропонований Прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Призначено нових міністрів, зокрема Олексія Кулебу, Тараса Качку та інших.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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