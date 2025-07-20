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Матернова провела встречу с Качкой и отметила его опыт в продвижении Украины на пути евроинтеграции

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова провела встречу с новоназначенным вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой. Матернова отметила его опыт в продвижении Украины на пути евроинтеграции, особенно в сфере торговли и Соглашения об ассоциации.

Матернова провела встречу с Качкой и отметила его опыт в продвижении Украины на пути евроинтеграции

Посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова провела встречу с новоназначенным вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой. Об этом она написала в соцсети Х, пишет УНН.

Рада познакомиться с Тарасом Качкой в его новой роли вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции! Он имеет многолетний опыт работы на пути интеграции в ЕС, особенно в сфере торговли и Соглашения об ассоциации

- написала Матернова.

Она выразила надежду на сотрудничество на следующих этапах евроинтеграционного процесса Украины.

Напомним

17 июля Верховная Рада поддержала обновленный состав Кабинета Министров, предложенный Премьер-министром Юлией Свириденко. Назначены новые министры, в частности Алексей Кулеба, Тарас Качка и другие.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политика
Европейский Союз
Украина
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