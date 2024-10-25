Масштабні руйнування у Куп'янську і удар ракетою Х-38 по інфраструктурі: показали наслідки атак рф на Харківщині
Київ • УНН
Внаслідок російських ударів по Куп'янську та околицях загинула жінка, 10 осіб поранено. Пошкоджено житлові будинки, торговельні об'єкти та цивільну інфраструктуру, включаючи дитячий садок.
У Харківській області у Куп’янську-Вузловому через ворожий удар ракетою Х-38 зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, по області за минулу добу через російські обстріли одна жінка загинула, десятеро отримали поранення, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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За даними поліції, протягом минулого дня військові рф завдавали удари по Куп’янську потужними авіабомбами. Внаслідок удару ворожою ОДАБ-1500 загинула цивільна жінка, дістали поранення ще 10 жителів міста, серед яких сім жінок та троє чоловіків. Пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, п’ять приватних домоволодінь, 12 торговельних кіосків, двоповерхову будівлю торговельного комплексу, дитячий садок, будівлю податкової інспекції, приватного підприємства.
"У селищі Куп’янськ–Вузловий через удар ворожою ракетою Х-38 зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури", - зазначили у поліції.
У селищі Борівська Андріївка, як вказано, атаки росіян призвели до пошкоджень двох приватних будинків та надвірних споруд. Проти жителів населеного пункту ворог застосував керовані авіабомби.
КАБи ворог застосував і проти жителів селища Борова. 24 жовтня близько 22:30 ворожими боєприпасами пошкоджено три приватних домоволодіння, гараж, господарчі споруди.
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