Масштабные разрушения в Купянске и удар Х-38 по инфраструктуре: показали последствия атак рф в Харьковской области
Киев • УНН
В результате российских ударов по Купянску и окрестностям погибла женщина, 10 человек ранены. Повреждены жилые дома, торговые объекты и гражданская инфраструктура, включая детский сад.
В Харьковской области в Купянске-Узловом из-за вражеского удара ракетой Х-38 разрушен объект гражданской инфраструктуры, по области за минувшие сутки из-за российских обстрелов одна женщина погибла, десять получили ранения, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, в течение прошлого дня военные рф наносили удары по Купянску мощными авиабомбами. В результате удара вражеской ОГАБ-1500 погибла гражданская женщина, получили ранения еще 10 жителей города, среди которых семь женщин и трое мужчин. Повреждены пять многоквартирных домов, пять частных домовладений, 12 торговых киосков, двухэтажное здание торгового комплекса, детский сад, здание налоговой инспекции, частного предприятия.
"В поселке Купянск-Узловой из-за удара вражеской ракетой Х-38 разрушен объект гражданской инфраструктуры", - отметили в полиции.
В поселке Боровская Андреевка, как указано, атаки россиян привели к повреждениям двух частных домов и надворных построек. Против жителей населенного пункта враг применил управляемые авиабомбы.
КАБы враг применил и против жителей поселка Боровая. 24 октября около 22:30 вражескими боеприпасами повреждены три частных домовладения, гараж, хозяйственные постройки.
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