Над Украиной сбили 36 из 63 вражеских дронов: какие области атаковала россия

россия ночью атаковала Украину 63 дронами с разных направлений, уничтожено 36 вражеских беспилотников в двенадцати областях, еще 16 дронов потеряно, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Воздушных сил, в ночь на 25 октября (с 23.00 24 октября) противник атаковал 63-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 36 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Одесской и Киевской областях. Кроме того, 16 российских беспилотников локационно потеряно - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Информация, как указано, уточняется и обновляется.

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