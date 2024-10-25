Над Україною збили 36 з 63 ворожих дронів: які області атакувала росія
Київ • УНН
Вночі росія атакувала Україну 63 дронами "Shahed" з різних напрямків. Сили ППО знищили 36 ворожих БПЛА у 12 областях, найбільше - на Одещині та Київщині.
росія вночі атакувала Україну 63 дронами з різних напрямків, знищено 36 ворожих безпілотників у дванадцяти областях, ще 16 дронів втрачено, повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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За даними Повітряних сил, у ніч на 25 жовтня (із 23.00 24 жовтня) противник атакував 63-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині. Крім того, 16 російських безпілотників локаційно втрачено
Інформація, як вказано, уточнюється та оновлюється.
Вночі ППО та засоби РЕБ знешкодили до півтора десятка шахедів що атакували Київ - КМВА25.10.24, 07:25 • 110656 переглядiв