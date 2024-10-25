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MIM-104 Patriot

Над Україною збили 36 з 63 ворожих дронів: які області атакувала росія

Київ • УНН

 • 55895 перегляди

Вночі росія атакувала Україну 63 дронами "Shahed" з різних напрямків. Сили ППО знищили 36 ворожих БПЛА у 12 областях, найбільше - на Одещині та Київщині.

Над Україною збили 36 з 63 ворожих дронів: які області атакувала росія

росія вночі атакувала Україну 63 дронами з різних напрямків, знищено 36 ворожих безпілотників у дванадцяти областях, ще 16 дронів втрачено, повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Повітряних сил, у ніч на 25 жовтня (із 23.00 24 жовтня) противник атакував 63-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині. Крім того, 16 російських безпілотників локаційно втрачено

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Інформація, як вказано, уточнюється та оновлюється.

Вночі ППО та засоби РЕБ знешкодили до півтора десятка шахедів що атакували Київ - КМВА25.10.24, 07:25 • 110656 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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