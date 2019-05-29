Масштабні антитерористичні навчання відбудуться на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На Закарпатті у середу, 29 травня, відбудуться антитерористичні навчання, можливе тимчасове запровадження особливого режиму, що може торкнутися місцевих жителів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Відділу комунікації поліції Закарпатської області.
"Сьогодні, 29 травня 2019 року, координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Закарпатській області проводитиме планові тактико-спеціальні антитерористичні навчання. Участь у навчаннях також візьмуть підрозділи поліції Закарпаття", - вказали у поліції.
Масштабні тренування відбудуться на території Великоберезнянського та Перечинського районів в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням спеціальної техніки та озброєння.
У навчаннях візьмуть участь підрозділи СБУ, Нацгвардії, Збройних сил України, Держприкордонслужби, Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держспецзв’язку, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
"Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо", - попередили у поліції.
Управління СБ України в Закарпатській області, своєю чергою, звернулося до місцевих жителів з проханням зберігати спокій, із розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу.
Усі дії відбуваються у межах чинного законодавства, наголосили у поліції.
Нагадаємо, СБУ попереджало напередодні про антитерористичні навчання у Запорізькій області.