Масштабна пожежа спалахнула в московському парку Горького
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Москві в суботу, 27 березня, загорівся склад, розташований на території парку Горького. За попередньою інформацією, спалахнув другий поверх будівлі на Кримському Валу, 9с31. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.
Цитата
"У Москві в Парку Горького горить склад. За попередньою інформацією, спалахнув другий поверх будівлі на Кримському Валу. Пожежні вже на місці. Про постраждалих не повідомляється", - йдеться в повідомленні.
Додамо
П'ятеро людей, підключених до ШВЛ, загинули в лікарні в Санкт-Петербурзі в результаті пожежі.