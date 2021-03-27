Масштабна пожежа спалахнула в московському парку Горького

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"У Москві в Парку Горького горить склад. За попередньою інформацією, спалахнув другий поверх будівлі на Кримському Валу. Пожежні вже на місці. Про постраждалих не повідомляється", - йдеться в повідомленні.

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П'ятеро людей, підключених до ШВЛ, загинули в лікарні в Санкт-Петербурзі в результаті пожежі.