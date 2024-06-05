Масове отруєння сталося на Одещині: після відвідування кафе до лікарні потрапило 9 людей, з них 8 дітей
Київ • УНН
У місті Рені Одеської області дев'ять осіб, у тому числі восьмеро дітей, потрапили до лікарні з харчовим отруєнням після вживання їжі в одному з місцевих кафе, поліція з'ясовує обставини події.
Масове харчове отруєння сталося в Рені в Одеській області після вживання їжі в одному з кафе міста, до районної лікарні потрапило дев'ятеро містян, восьмеро з яких – діти, поліцейські розслідують обставини, повідомили у середу в ГУНП в області, пише УНН.
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Про подію на початку цього тижня правоохоронцям повідомили медики. "До них протягом дня з ознаками харчового отруєння поступили шестеро дітей віком від 7-ми до 13-ти років та 38-річна мати з двома дітьми 10-ти та 12-ти років. Лікарі надали їм допомогу та відпустили додому на амбулаторне лікування", - зазначили у поліції.
Під час проведення перевірки ми встановили, що усі пацієнти вживали їжу в одному і тому ж кафе міста, після чого їм стало зле і вони звернулися до медичного закладу. У межах розпочатого провадження призначено низку експертиз
З його слів, відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Встановлюються всі обставини події.
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