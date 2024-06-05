Массовое отравление произошло в Одесской области: после посещения кафе в больницу попало 9 человек, из них 8 детей

Массовое пищевое отравление произошло в Рене В Одесской области после употребления пищи в одном кафе города, в районную больницу попало девять горожан, восемь из которых – дети, полицейские расследуют обстоятельства, сообщили в среду в ГУНП в области, пишет УНН.

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О происшествии в начале этой недели правоохранителям сообщили медики. "К ним в течение дня с признаками пищевого отравления поступили шестеро детей в возрасте от 7-ми до 13-ти лет и 38-летняя мать с двумя детьми 10-ти и 12-ти лет. Врачи оказали им помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение", - отметили в полиции.

Во время проведения проверки мы установили, что все пациенты употребляли пищу в одном и том же кафе города, после чего им стало плохо и они обратились в медицинское учреждение. В рамках начатого производства назначен ряд экспертиз - рассказал начальник отделения полиции №2 Измаильского районного отдела полиции Николай Песчанский.

По его словам, сведения о происшествии мы внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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