Twitter збільшить максимальну кількість знаків для написання твітів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Генеральний директор соціальної мережі Twitter Ілон Маск повідомив про збільшення ліміту на символи у твітах з 280 до 4 тисяч. Про це інформує УНН з посиланням на портал MacRumor.
Деталі
У відповідь на запитання, чи правдивими є чутки про плани Twitter збільшити ліміт символів до 4000, Маск відповів «так», однак не надав додаткової інформації.
Зазначається, що спочатку в Twitter було обмеження на кількість символів 140, а з 2017 року воно було збільшено до 280.
Точні подробиці збільшення обмеження на кількість символів поки невідомі, але в попередніх звітах та твітах Маска передбачалося, що Twitter може спростити користувачам розбиття довгих ланцюжків текстів на кілька твітів. Водночас намір збільшити ліміт символів імовірно усуне цю ідею.
Доповнення
Видання BBC оприлюднило фотографії офісних приміщень Twitter, які були перетворені на спальні, що, як зазначається, влада Сан-Франциско у США розслідує як можливе порушення будівельних норм і правил.
Twitter перезапустить оновлену версію свого сервісу підписки Twitter Blue у понеділок за вищою ціною для користувачів Apple.