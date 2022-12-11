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Twitter увеличит максимально возможное количество знаков для написания твитов

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Генеральный директор социальной сети Twitter Илон Маск сообщил об увеличении лимита на символы в твитах с 280 до 4 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал MacRumor.

Детали 

В ответ на вопрос, правдивы ли слухи о планах Twitter увеличить лимит символов до 4000, Маск ответил «да», однако не предоставил дополнительной информации.

Отмечается, что первоначально в Twitter было ограничение на количество символов 140, а с 2017 оно было увеличено до 280.

Точные подробности увеличения ограничения на количество символов пока неизвестны, но в предыдущих отчетах и твитах Маска предполагалось, что Twitter может упростить пользователям разбиение длинных цепочек текстов на несколько твитов. В то же время намерение увеличить лимит символов предположительно устранит эту идею.

Дополнение

Издание BBC обнародовало фотографии офисных помещений Twitter, которые были превращены в спальни, что, как отмечается, власти Сан-Франциско в США расследуют как возможное нарушение строительных норм и правил. 

Twitter перезапустит обновленную версию своего сервиса подписки Twitter Blue в понедельник по более высокой цене для пользователей Apple.

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