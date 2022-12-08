Ілон Маск перетворив Twitter на "готель" для співробітників - BBC
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Видання BBC оприлюднило фотографії офісних приміщень Twitter, які були перетворені на спальні, що, як зазначається, влада Сан-Франциско у США розслідує як можливе порушення будівельних норм і правил, передає УНН.
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На одному з фото - кімната з двоспальним ліжком, шафою для одягу та тапочками. Також є фотографії диванів у Twitter, які використовуються як ліжка. В іншому конференц-залі є будильник та картина над заправленим ліжком.
Колишній співробітник сказав, що новий бос Twitter Ілон Маск залишається у штаб-квартирі з того часу, як купив фірму.
Минулого місяця він розіслав електронною поштою всім співробітникам Twitter повідомлення про те, що їм «потрібно бути надзвичайно хардкорними», щоб досягти успіху.
Департамент будівельної інспекції Сан-Франциско підтвердив, що розслідує порушення після скарги.
Маск сказав, що місто нападає на компанії за надання ліжок «втомленим співробітникам».
У давнішому твіті Маск написав, що працюватиме і спатиме в офісі, «поки організацію не буде пофіксено».
Нагадаємо
Працівники Twitter звільняються через "надзвичайно жорсткі" робочі умови Маска.