Илон Маск превратил Twitter в "отель" для сотрудников - BBC

Детали

На одном из фото – комната с двуспальной кроватью, шкафом для одежды и тапочками. Также есть фотографии диванов в Twitter, которые используются в качестве кровати. В другом конференц-зале есть будильник и картина над заправленной кроватью.

Бывший сотрудник сказал, что новый босс Twitter Илон Маск остается в штаб-квартире с тех пор, как купил фирму.

В прошлом месяце он разослал по электронной почте всем сотрудникам Twitter сообщения о том, что им «нужно быть чрезвычайно хардкорными», чтобы добиться успеха.

Департамент строительной инспекции Сан-Франциско подтвердил, что расследует нарушения после жалобы.

Маск сказал, что город нападает на компании за предоставление кроватей «уставшим сотрудникам».

В более давнем твите Маск написал, что будет работать и будет спать в офисе, «пока организация не будет пофиксена».

Напомним

Сотрудники Twitter увольняются из-за "чрезвычайно жестких" рабочих условий Маска.