Илон Маск превратил Twitter в "отель" для сотрудников - BBC
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Издание BBC обнародовало фотографии офисных помещений Twitter, которые были превращены в спальни, что, как отмечается, власти Сан-Франциско в США расследуют как возможное нарушение строительных норм и правил, передает УНН.
Детали
На одном из фото – комната с двуспальной кроватью, шкафом для одежды и тапочками. Также есть фотографии диванов в Twitter, которые используются в качестве кровати. В другом конференц-зале есть будильник и картина над заправленной кроватью.
Бывший сотрудник сказал, что новый босс Twitter Илон Маск остается в штаб-квартире с тех пор, как купил фирму.
В прошлом месяце он разослал по электронной почте всем сотрудникам Twitter сообщения о том, что им «нужно быть чрезвычайно хардкорными», чтобы добиться успеха.
Департамент строительной инспекции Сан-Франциско подтвердил, что расследует нарушения после жалобы.
Маск сказал, что город нападает на компании за предоставление кроватей «уставшим сотрудникам».
В более давнем твите Маск написал, что будет работать и будет спать в офисе, «пока организация не будет пофиксена».
Напомним
Сотрудники Twitter увольняются из-за "чрезвычайно жестких" рабочих условий Маска.