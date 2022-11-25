Маск має намір відновити заблоковані акаунти у Twitter: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Власник американської соціальної мережі Twitter Ілон Маск оголосив про поновлення заблокованих акаунтів. Однак йдеться про тих, хто не порушував закон і не займався спамом. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку мільярдера у соцмережі.
Цитата
«Народ висловився. Наступного тижня почне діяти амністія. Vox Populi, Vox Dei», - написав він.
Деталі
Як зазначається, в опитуванні взяли участь понад 3 млн людей.
Так, 72,4% з них підтримали відновлення призупиненних акаунтів, якщо ті не порушували закон і не займалися спамом.
Доповнення
Американський мільярдер та новий власник Twitter Ілон Маск повідомив, що за добу у соцмережі зареєструвалося понад 1,6 млн користувачів і запевнив, що це є історичним максимумом.