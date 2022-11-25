Маск намерен возобновить заблокированные аккаунты в Twitter: что известно

Цитата



«Народ высказался. На следующей неделе начнет действовать амнистия. Vox Populi, Vox Dei», - написал он.



Детали



Как отмечается, в опросе приняло участие более 3 млн человек.

Так, 72,4% из них поддержали восстановление приостановленных аккаунтов, если те не нарушали закон и не занимались спамом.

Дополнение

Американский миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск сообщил, что за сутки в соцсети зарегистрировалось более 1,6 млн пользователей и заверил, что это исторический максимум.