Історичний максимум: за добу у Twitter зареєструвалося понад 1,6 млн користувачів

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"Минулого тижня Twitter додав 1,6 млн активних користувачів на день, що стало ще одним історичним максимумом", — написав Маск у своєму Twitter.

Статистика реєстрації у Twitter за минулий тиждень

Нагадаємо

Ілон Маск розблокував акаунт американського репера Каньє Веста у соціальній мережі. За шість тижнів до цього співак був заблокований через "порушення правил спільноти Twitter", а саме антисемітські висловлювання.