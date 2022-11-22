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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Історичний максимум: за добу у Twitter зареєструвалося понад 1,6 млн користувачів

Історичний максимум: за добу у Twitter зареєструвалося понад 1,6 млн користувачів

Київ • УНН

 • 527506 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Американський мільярдер та новий власник Twitter Ілон Маск повідомив, що за добу у соцмережі зареєструвалося понад 1,6 млн користувачів і запевнив, що це є історичним максимумом, пише УНН.

Цитата

"Минулого тижня Twitter додав 1,6 млн активних користувачів на день, що стало ще одним історичним максимумом", — написав Маск у своєму Twitter.

Статистика реєстрації у Twitter за минулий тиждень

Нагадаємо

Ілон Маск розблокував акаунт американського репера Каньє Веста у соціальній мережі. За шість тижнів до цього співак був заблокований через "порушення правил спільноти Twitter", а саме антисемітські висловлювання.

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