Історичний максимум: за добу у Twitter зареєструвалося понад 1,6 млн користувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Американський мільярдер та новий власник Twitter Ілон Маск повідомив, що за добу у соцмережі зареєструвалося понад 1,6 млн користувачів і запевнив, що це є історичним максимумом, пише УНН.
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"Минулого тижня Twitter додав 1,6 млн активних користувачів на день, що стало ще одним історичним максимумом", — написав Маск у своєму Twitter.
Статистика реєстрації у Twitter за минулий тиждень
Нагадаємо
Ілон Маск розблокував акаунт американського репера Каньє Веста у соціальній мережі. За шість тижнів до цього співак був заблокований через "порушення правил спільноти Twitter", а саме антисемітські висловлювання.