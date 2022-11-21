Маск після Трампа зняв у Twitter бан з Каньє Веста
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Мільярдер, власник Twitter Ілон Маск розблокував акаунт американського репера Каньє Веста у соціальній мережі. За шість тижнів до цього співак був заблокований через "порушення правил спільноти Twitter", а саме антисемітські висловлювання. Про це пише УНН, посилаючись на CBS News.
Деталі
Облікові записи Веста у Twitter та Instagram були обмежені в жовтні. У твіті, який згодом був видалений, репер зокрема написав: "Найсмішніше те, що я насправді не можу бути антисемітом, тому що чорні люди також є євреями".
Вест повернувся до Twitter менш ніж через 24 години після того, як новий власник платформи Ілон Маск заявив, що відновив кілька інших призупинених облікових записів, у тому числі колишнього президента США Дональда Трампа.
Цитата
"Тестування. Тестування. Перевірка, чи розблоковано мій Твіттер", - написав Каньє, на що Маск відповів: "Не вбивайте те, що ненавидите. Збережіть те, що любите".
Testing Testing Seeing if my Twitter is unblocked— ye (@kanyewest) November 20, 2022
Пізніше репер опублікував інший твіт: "Шалом : )"
Shalom : )— ye (@kanyewest) November 20, 2022
Нагадаємо
У неділю, 20 листопада, Ілон Маск після опитування розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа у Twitter.