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Маск после Трампа снял в Twitter бан с Канье Уэста

Маск после Трампа снял в Twitter бан с Канье Уэста

Киев • УНН

 • 2345747 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Миллиардер, владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт американского рэпера Канье Уэста в социальной сети. За шесть недель до этого певец был заблокирован из-за "нарушения правил сообщества Twitter", а именно антисемитских высказываний. Об этом пишет УНН, ссылаясь на CBS News.

Детали

Учетные записи Уэста в Twitter и Instagram были ограничены в октябре. В твите, который впоследствии был удален, рэпер в частности написал: "Самое смешное, что я на самом деле не могу быть антисемитом, потому что черные люди также являются евреями".

Уэст вернулся в Twitter менее чем через 24 часа после того, как новый владелец платформы Илон Маск заявил, что восстановил несколько других приостановленных аккаунтов, в том числе бывшего президента США Дональда Трампа.

Цитата

"Тестирование. Тестирование. Проверка, разблокирован ли мой Твиттер", - написал Канье, на что Маск ответил: "Не убивайте то, что ненавидите. Сохраните то, что любите".

Testing Testing Seeing if my Twitter is unblocked

— ye (@kanyewest) November 20, 2022

Позже рэпер опубликовал другой твит: "Шалом : )"

Shalom : )

— ye (@kanyewest) November 20, 2022

Напомним

В воскресенье, 20 ноября, Илон Маск после опроса разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter.

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