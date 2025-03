Маск после Трампа снял в Twitter бан с Канье Уэста

Детали

Учетные записи Уэста в Twitter и Instagram были ограничены в октябре. В твите, который впоследствии был удален, рэпер в частности написал: "Самое смешное, что я на самом деле не могу быть антисемитом, потому что черные люди также являются евреями".

Уэст вернулся в Twitter менее чем через 24 часа после того, как новый владелец платформы Илон Маск заявил, что восстановил несколько других приостановленных аккаунтов, в том числе бывшего президента США Дональда Трампа.

Цитата

"Тестирование. Тестирование. Проверка, разблокирован ли мой Твиттер", - написал Канье, на что Маск ответил: "Не убивайте то, что ненавидите. Сохраните то, что любите".

Testing Testing Seeing if my Twitter is unblocked

— ye (@kanyewest) November 20, 2022

Позже рэпер опубликовал другой твит: "Шалом : )"

Shalom : )

— ye (@kanyewest) November 20, 2022

Напомним

В воскресенье, 20 ноября, Илон Маск после опроса разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter.