Исторический максимум: за сутки в Twitter зарегистрировалось более 1,6 млн. пользователей

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"На прошлой неделе Twitter прибавил 1,6 млн. активных пользователей в день, что стало еще одним историческим максимумом", — написал Маск в своем Twitter.

Статистика регистрации в Twitter за прошедшую неделю

Напомним

Илон Маск разблокировал аккаунт американского рэпера Канье Веста в социальной сети. За шесть недель до этого певец был заблокирован из-за "нарушения правил сообщества Twitter", а именно антисемитских высказываний.