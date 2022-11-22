Исторический максимум: за сутки в Twitter зарегистрировалось более 1,6 млн. пользователей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Американский миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск сообщил, что за сутки в соцсети зарегистрировалось более 1,6 млн. пользователей и заверил, что это исторический максимум, пишет УНН.
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"На прошлой неделе Twitter прибавил 1,6 млн. активных пользователей в день, что стало еще одним историческим максимумом", — написал Маск в своем Twitter.
Статистика регистрации в Twitter за прошедшую неделю
Напомним
Илон Маск разблокировал аккаунт американского рэпера Канье Веста в социальной сети. За шесть недель до этого певец был заблокирован из-за "нарушения правил сообщества Twitter", а именно антисемитских высказываний.