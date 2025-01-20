Маск і віце-президент Китаю провели зустріч у Вашингтоні

У неділю у Вашингтоні відбулася зустріч віце-президента Китаю Хань Чжена з генеральним директором Tesla Ілоном Маском та представниками американського бізнесу. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Зустріч стала важливим етапом у розвитку діалогу між представниками двох економік.

Під час розмови сторони торкнулися питань взаємовигідної співпраці та перспектив для американських компаній на китайському ринку. Віце-президент наголосив на готовності Китаю створювати умови для розвитку інноваційних проєктів міжнародного масштабу.

Зустріч підкреслює продовження зусиль Китаю та США зі збереження активних економічних зв'язків, попри глобальні виклики. Участь Маска в обговоренні символізує інтерес ключових гравців американського бізнесу до нових можливостей співпраці з Китаєм.

Хань Чжен представляв Китай у Вашингтоні в рамках дипломатичних заходів, спрямованих на зміцнення партнерства двох країн.

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