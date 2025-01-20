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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Маск и вице-президент Китая провели встречу в Вашингтоне

Маск и вице-президент Китая провели встречу в Вашингтоне

Киев  •  УНН

 • 3283 просмотра

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Вице-президент Китая Хань Чжэн встретился с Илоном Маском и представителями американского бизнеса в Вашингтоне. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и возможности для американских компаний на китайском рынке.

В воскресенье в Вашингтоне состоялась встреча вице-президента Китая Хань Чжэна с генеральным директором Tesla Илоном Маском и представителями американского бизнеса. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Встреча стала важным этапом в развитии диалога между представителями двух экономик. 

Во время разговора стороны затронули вопросы взаимовыгодного сотрудничества и перспектив для американских компаний на китайском рынке. Вице-президент отметил готовность Китая создавать условия для развития инновационных проектов международного масштаба. 

Встреча подчеркивает продолжение усилий Китая и США по сохранению активных экономических связей, несмотря на глобальные вызовы. Участие Маска в обсуждении символизирует интерес ключевых игроков американского бизнеса к новым возможностям сотрудничества с Китаем. 

Хань Чжэн представлял Китай в Вашингтоне в рамках дипломатических мероприятий, направленных на укрепление партнерства двух стран.

Трамп планирует посетить Китай сразу после инаугурации: что известно о визите19.01.25, 03:36 • 27449 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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