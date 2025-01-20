Маск и вице-президент Китая провели встречу в Вашингтоне
Киев • УНН
Вице-президент Китая Хань Чжэн встретился с Илоном Маском и представителями американского бизнеса в Вашингтоне. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и возможности для американских компаний на китайском рынке.
В воскресенье в Вашингтоне состоялась встреча вице-президента Китая Хань Чжэна с генеральным директором Tesla Илоном Маском и представителями американского бизнеса. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Встреча стала важным этапом в развитии диалога между представителями двух экономик.
Во время разговора стороны затронули вопросы взаимовыгодного сотрудничества и перспектив для американских компаний на китайском рынке. Вице-президент отметил готовность Китая создавать условия для развития инновационных проектов международного масштаба.
Встреча подчеркивает продолжение усилий Китая и США по сохранению активных экономических связей, несмотря на глобальные вызовы. Участие Маска в обсуждении символизирует интерес ключевых игроков американского бизнеса к новым возможностям сотрудничества с Китаем.
Хань Чжэн представлял Китай в Вашингтоне в рамках дипломатических мероприятий, направленных на укрепление партнерства двух стран.
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