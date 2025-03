Маск і 1 квітня: збанкрутував і напився

За його словами, навіть масовий продаж крашанок не допоміг Tesla, тож компанія повністю збанкрутувала.

"Пало-Альто, штат Каліфорнія 1 квітня 2018 року. Незважаючи на інтенсивні зусилля по збору коштів, в тому числі масовий продаж крашанок, ми з сумом повідомляємо, що Тесла повністю збанкрутувала. Так збанкрутувала, що ви не повірите", - написав він.

Маск пояснив, що Tesla потрапила під всі статті Кодексу про банкрутство, включаючи главу 14 з половиною (найгіршу).

Пізніше Маск опублікував твіт з фото на якому написано "банкрут".

В описі до фото зазначили, що Ілона знайшли у відключці біля моделі Тесла 3, в оточені пустих пляшок Teslaquilla (Теслаквілли) зі слідами засохлих сліз на щоках.

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it.

— Elon Musk (@elonmusk) 1 квітня 2018 р.

There are many chapters of bankruptcy and, as critics so rightly pointed out, Tesla has them *all*, including Chapter 14 and a half (the worst one).

— Elon Musk (@elonmusk) 1 квітня 2018 р.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

— Elon Musk (@elonmusk) 1 квітня 2018 р.