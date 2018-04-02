Маск і 1 квітня: збанкрутував і напився
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Розробник на директор SpaceX і Tesla 1 квітня повідомив (пожартував - ред.), що його компанія збанкрутувала, тому він запив, передає УНН з посиланням на Twitter мільярдера.
За його словами, навіть масовий продаж крашанок не допоміг Tesla, тож компанія повністю збанкрутувала.
"Пало-Альто, штат Каліфорнія 1 квітня 2018 року. Незважаючи на інтенсивні зусилля по збору коштів, в тому числі масовий продаж крашанок, ми з сумом повідомляємо, що Тесла повністю збанкрутувала. Так збанкрутувала, що ви не повірите", - написав він.
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Маск пояснив, що Tesla потрапила під всі статті Кодексу про банкрутство, включаючи главу 14 з половиною (найгіршу).
Пізніше Маск опублікував твіт з фото на якому написано "банкрут".
В описі до фото зазначили, що Ілона знайшли у відключці біля моделі Тесла 3, в оточені пустих пляшок Teslaquilla (Теслаквілли) зі слідами засохлих сліз на щоках.
Tesla Goes Bankrupt
Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it.
There are many chapters of bankruptcy and, as critics so rightly pointed out, Tesla has them *all*, including Chapter 14 and a half (the worst one).— Elon Musk (@elonmusk) 1 квітня 2018 р.
Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.
This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?
Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1