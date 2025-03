Маск и 1 апреля: обанкротился и напился

По его словам, даже массовая продажа яиц не помогла Tesla, поэтому компания полностью обанкротилась.

"Пало-Альто, штат Калифорния 1 апреля 2018 года. Несмотря на интенсивные усилия по сбору средств, в том числе массовая продажа яиц, мы с грустью сообщаем, что Тесла полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы не поверите", - написал он.

Маск объяснил, что Tesla попала под все статьи Кодекса о банкротстве, включая главу 14 с половиной (худшую).

Позже Маск опубликовал твит с фото на котором написано "банкрот".

В описании к фото отметили, что Илона нашли в отключке у модели Тесла 3, в окружении пустых бутылок Teslaquilla (Теслаквиллы) со следами засохших слез на щеках.

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 - Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can not believe it.

- Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2018

There are many chapters of bankruptcy and, as critics so rightly pointed out, Tesla has them * all *, including Chapter 14 and a half (the worst one).

- Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2018

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

- Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2018