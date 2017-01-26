Маршрутка горіла на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У Мелітопольському районі на Запоріжжі рятувальники ліквідували загоряння у маршрутному автобусі, внаслідок події ніхто не постраждав. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Запорізькій області.
О 08:34 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на трасі “Харків-Сімферополь” поблизу села Нове Мелітопольського району сталася пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить моторний відсік маршрутного автобусу “Богдан” на площі 4 кв. м.
Зазначається, що пасажири вийшли з салону самостійно до прибуття підрозділів. У результаті події ніхто не постраждав.
Причина загорання встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.