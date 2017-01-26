Маршрутка горела в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Мелитопольском районе Запорожья спасатели ликвидировали возгорание в маршрутном автобусе, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Запорожской области.
В 8:34 к спасателям поступило сообщение о том, что на трассе "Харьков-Симферополь" возле села Новое Мелитопольского района произошел пожар.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит моторный отсек маршрутного автобуса "Богдан" на площади 4 кв. м.
Отмечается, что пассажиры вышли из салона самостоятельно до прибытия подразделений. В результате происшествия никто не пострадал.
Причина возгорания устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.