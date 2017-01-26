Маршрутка горела в Запорожье

В 8:34 к спасателям поступило сообщение о том, что на трассе "Харьков-Симферополь" возле села Новое Мелитопольского района произошел пожар.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит моторный отсек маршрутного автобуса "Богдан" на площади 4 кв. м.

Отмечается, что пассажиры вышли из салона самостоятельно до прибытия подразделений. В результате происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.