Марш прихильників Саакашвілі рушив Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Києвом рушив марш прихильників екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі, передає кореспондент УНН.
Учасники мітингу зібралися я в парку Шевченка і мають пройти колоною до Майдану Незалежності.
Серед вимог учасників руху - створення Антикорупційного суду, а також ухвалення закон про імпічмент Президента України.
Ходу супроводжує кінна поліція.
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