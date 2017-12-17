Марш сторонников Саакашвили отправился Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Киевом двинулся марш сторонников экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, передает корреспондент УНН.
Участники митинга собрались я в парке Шевченко и должны пройти колонной до Майдана Независимости.
Среди требований участников движения - создание Антикоррупционного суда, а также принятие закон об импичменте Президента Украины.
Шествие сопровождает конная полиция.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве активисты во время марша за импичмент разбили витрину магазина Roshen