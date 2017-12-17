Марш сторонников Саакашвили отправился Киевом

Участники митинга собрались я в парке Шевченко и должны пройти колонной до Майдана Независимости.

Среди требований участников движения - создание Антикоррупционного суда, а также принятие закон об импичменте Президента Украины.

Шествие сопровождает конная полиция.

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